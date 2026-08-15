पिता वेंटिलेटर पर थे, उनकी देखभाल के लिए H-1B पर भारत लौटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिकी कंपनी ने फोन पर ही नौकरी से निकाला

H-1B Indian Techie Fired Prayut Jain: अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया है कि गंभीर रूप से बीमार पिता की देखभाल के लिए भारत लौटने के करीब दो हफ्ते बाद उसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। प्रयुत जैन सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप के शुरुआती इंजीनियरों में शामिल थे। उनका कहना है कि कंपनी ने उन्हें फोन पर ही नौकरी खत्म होने की जानकारी दी।