मुंबई के बांद्रा में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं से 7 लोगों का घुटा दम, अस्पताल में भर्ती

मुंबई के बांद्रा में 7 मंजिला इमारत में लगी आग (प्रतीकात्मक फोटो - चैटजीपीटी)
Mumbai Bandra West Fire MK Chamber: महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार सुबह एक सात मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना बांद्रा वेस्ट के स्टेशन रोड स्थित एमके चेंबर, बी विंग की है। आग की चपेट में आने के बाद धुएं के कारण 7 लोगों को दम घुटने की शिकायत हुई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, सभी की हालत स्थिर है।
मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक, आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:23 बजे मिली। आग ग्राउंड प्लस सात मंजिला इमारत में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव का काम शुरू किया। करीब 10:49 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।
बांद्रा भाभा अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक, आग के दौरान सात लोगों को धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी हुई।
प्रभावित लोगों की पहचान गजाला जावेद शेख (47), जावेद दिलदार शेख (48), ताहेरा इस्माइल शेख (28), मोहिमुद्दीन जावेद शेख (8), इस्माइल अखिनुद्दीन शेख (38), मारिहा जावेद शेख (12) और मेह्नूर जावेद शेख (20) के रूप में हुई है।
सभी को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है और उन्हें आउटपेशेंट आधार पर इलाज दिया जा रहा है।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। आग किस वजह से लगी और इससे इमारत को कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
मुंबई में इसी सप्ताह विले पार्ले वेस्ट में भी एक हाईराइज इमारत में आग लगी थी। 11 अगस्त की रात शांता भवन की 11वीं मंजिल के दो फ्लैटों में आग लगी थी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि छह अन्य घायल हुए थे। मृतकों में 2.5 साल का बच्चा भी शामिल था। दमकल की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था।
बांद्रा की ताजा घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग ने आग पर समय रहते काबू पा लिया और सभी सात प्रभावित लोगों की हालत स्थिर बताई गई है।
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