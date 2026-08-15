मुंबई के बांद्रा में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं से 7 लोगों का घुटा दम, अस्पताल में भर्ती

Mumbai Bandra West Fire MK Chamber: महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार सुबह एक सात मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना बांद्रा वेस्ट के स्टेशन रोड स्थित एमके चेंबर, बी विंग की है। आग की चपेट में आने के बाद धुएं के कारण 7 लोगों को दम घुटने की शिकायत हुई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, सभी की हालत स्थिर है।