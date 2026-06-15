ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा में भारी चूक? TMC विधायक कुणाल घोष पर अंडों से हमला

कुणाल घोष ने कहा कि NCPI एक पार्टी हो सकती है और अगर कोई NCPI में शामिल हो रहा है, तो यह मुख्य मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि BJP ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद रखे हैं। वे कहते हैं कि वे BJP के दोस्त हैं, NDA में शामिल होना चाहते हैं, BJP के साथ बातचीत कर रहे हैं, BJP नेताओं के घर जाते हैं और किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी BJP उन्हें शामिल नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे BJP कह रही हो, आप मेहमान बनकर आ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं आ सकते। मैं आपके लिए कहीं और किराए का घर इंतजाम कर दूंगा और आप वहां रह सकते हैं।