हिमाचल प्रदेश में कल से शुरू होगा जनगणना-2027 का पहला चरण, घर-घर पहुंचकर जुटाई जाएगी 33 सवालों की जानकारी

Census 2027: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 के पहले चरण की शुरुआत 16 जून से होने जा रही है जो 15 जुलाई तक चलेगा। इस चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का कार्य किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी और गणनाकर्मी HLO मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। जो लोग ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन नहीं कर पाए हैं उनके घर-घर जाकर डेटा एकत्र किया जाएगा।