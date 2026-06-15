PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा एक और अवार्ड,स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सम्मान केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक भी है। भारत और स्लोवाकिया इन दिनों व्यापार, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में यह सम्मान दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा देने वाला कदम माना जा रहा है। ये यह भी संकेत देता है कि स्लोवाकिया भारत को यूरोप और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। यही वजह है कि उसने अपने सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देने का फैसला किया। पीएम मोदी को लगातार विभिन्न देशों से मिल रहे सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं माने जा रहे हैं। इन्हें भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी मजबूत उपस्थिति के रूप में भी देखा जा रहा है।