अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर भारत ने दी प्रतिक्रिया, पीएम मोदी ने कहा- मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि यह समझौता वैश्विक स्तर पर स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और कई देशों में जनहानि हुई है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी और समुद्री नौवहन तथा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत के जरिए एक स्थायी और अंतिम समाधान तक पहुंचने की आवश्यकता है।