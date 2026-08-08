14 राज्यों में बारिश की भारी कमी, दस दिन में मानसून नहीं सुधरा तो बन जाएंगे सूखे जैसे हालात

देश के कुछ क्षेत्रों (राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, पश्चिमी तट) में बारिश बढ़ रही है। लेकिन केरल, पूर्वोत्तर, गंगा के मैदान और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में कमी या अधिक शुष्क स्पेल सामने आ रहे हैं। भारी बारिश के दिनों की संख्या कई तहसीलों में बढ़ी है, जबकि मध्यम बारिश कम हो रही है। राजस्थान के 18 जिलों में बारिश की कमी है, जबकि 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। मध्यप्रदेश के 55 जिलों में से 2 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो 53 जिलों में बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों में बारिश की कमी है।