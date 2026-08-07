8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच में मिले कई अहम सुराग

badrinath temple donation theft: बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने हिमाचल प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक निजी परियोजना कंपनी में कार्यरत है। आरोपी से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Anand Prakash Yadav

Aug 07, 2026

Badrinath SIT Investigation

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एक और आरोपी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार, phot source@AI

Badrinath Temple Donation Theft: बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को एक और बड़ी सफलता मिली है। टीम ने शुक्रवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हिमाचल प्रदेश का निवासी है और एक निजी परियोजना कंपनी में कार्यरत है। जांच के दौरान उसकी गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध पाई गई थीं।

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान (चढ़ावे) और नकदी की कथित हेराफेरी एवं चोरी के मामले की एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल (बीकेटीसी अध्यक्ष के पूर्व निजी सहायक) और पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, अदालत से आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर चुकी है।

हिमाचल निवासी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी एक निजी परियोजना कंपनी में तैनात है। उसकी जिम्मेदारी कंपनी के अधिकारियों और उनके परिजनों को भगवान बदरीनाथ के दर्शन कराना थी। इसी कारण वह चढ़ावे की गणना के दौरान अक्सर गणना कक्ष में मौजूद रहता था।

दो जुलाई को हुई चढ़ावे की गणना के दौरान की सीसीटीवी फुटेज की जांच में उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। इसके बाद से पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी।

लामबगड़ स्थित आवास से आरोपी को पकड़ा

शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस ने आरोपी को लामबगड़ स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया और बदरीनाथ थाने ले जाकर उससे गहन पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, आरोपी के घर से मंदिर से चोरी की गई कुछ वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

मंदिर समिति से जुड़े लोगों से भी पूछताछ

जांच एजेंसी मंदिर समिति से जुड़े कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इस वारदात में और कौन-कौन शामिल था तथा पूरा नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि चढ़ावा चोरी मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उससे विस्तृत पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि जांच टीम लगातार साक्ष्य जुटा रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बद्रीनाथ और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार को बताया महापाप

ये भी पढ़ें
Ram Mandir Donation Row, Sadhvi Niranjan Jyoti, Badrinath Donation Controversy, Ayodhya Ram Mandir, SIT Investigation, BJP Leader, UP News in Hindi, राम मंदिर चंदा विवाद, साध्वी निरंजन ज्योति, बद्रीनाथ चंदा विवाद, अयोध्या न्यूज, Ram Mandir Donation Controversy, Ram Mandir Live

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 09:47 pm

Published on:

07 Aug 2026 09:47 pm

Hindi News / National News / बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच में मिले कई अहम सुराग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फोन बैन, 1 सितंबर से प्रवेश से पहले करना होगा जमा, लगेगा शुल्क

ban on mobile phones
चेन्नई

JPSC-JSSC Protest के समर्थन में उतरे आजसू प्रमुख सुदेश महतो, बोले- आयोगों को बना दिया बिक्री केंद्र, तुरंत हो CBI जांच

Sudesh Mahto, JPSC-JSSC Protest
राष्ट्रीय

FCRA बिल पर सुप्रिया सुले ने जताया विरोध, बोलीं- ‘इसे जेपीसी के पास भेजा जाए’, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर भी जताई चिंता

Supriya Sule, FCRA Bill, FCRA Bill 2026, FCRA Amendment Bill, FCRA Bill JPC, Joint Parliamentary Committee, Supriya Sule Statement,
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्रों के बीच पहुंचे अभिनेता-गायक पीयूष मिश्रा, कहा-छात्रों के आंसुओं ने मुझे यहां खींच लाया

piyush mishra
राष्ट्रीय

‘मेरा ब्लड शुगर और प्रेशर कम है, शरीर में पानी की बहुत कमी है,’ प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मांगें माने जाने का भरोसा जताया

Devendra Nath Mahto news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.