बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच में मिले कई अहम सुराग

जांच एजेंसी मंदिर समिति से जुड़े कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इस वारदात में और कौन-कौन शामिल था तथा पूरा नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि चढ़ावा चोरी मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उससे विस्तृत पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि जांच टीम लगातार साक्ष्य जुटा रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।