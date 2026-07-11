बद्रीनाथ और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार को बताया महापाप

साध्वी निरंजन ज्योति (फोटो- ANI)
Ram Mandir Donation Scam News Update: अयोध्या राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम के चंदे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे विवाद पर लोगों से शांति और विश्वास बनाए रखने की अपील की है।
राम मंदिर से जुड़े विवाद पर साध्वी निरंजन ज्योति ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जब तक जांच का अंतिम परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
अयोध्या के राम मंदिर के अलावा बद्रीनाथ धाम के चंदा विवाद पर भी साध्वी निरंजन ज्योति ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के गंभीर मामले अब छिप नहीं रहे हैं बल्कि खुलकर सामने आ रहे हैं और इनका पर्दाफाश हो रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष और सख्त जांच की जाएगी।
साध्वी निरंजन ज्योति ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब इन मामलों की जांच पूरी हो जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पवित्र धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कदाचार या हेराफेरी करना एक बहुत बड़ा पाप है जिसे समाज और कानून कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है तब से उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया और शानदार संबंध स्थापित किए हैं। पीएम मोदी दुनिया के उन देशों तक भी पहुंचे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर पूरी लगन और गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग