बद्रीनाथ और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार को बताया महापाप

इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है तब से उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया और शानदार संबंध स्थापित किए हैं। पीएम मोदी दुनिया के उन देशों तक भी पहुंचे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर पूरी लगन और गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं।