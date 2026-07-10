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अयोध्या के दो स्थानों का नाम बदला; भगवान राम के भाई ‘भरत’ और ‘मां ज्वाला देवी’ के नाम से होगा नया पता

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने राम नगरी अयोध्या के खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा का नाम बदल दिया है।
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अयोध्या

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Vinay Shakya

Jul 10, 2026

UP Chief Minister Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (File Photo- IANS)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदल दिया है। अयोध्या के इन स्थानों का नाम बदलने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलने का निर्णय लिया है।

भरत और मां ज्वाला के नाम पर होगा नया नाम

अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदल गया है। अयोध्या के इन स्थानों का नाम 'भगवान राम के भाई भरत' और 'मां ज्वाला देवी' के नाम पर रखा गया है। अब खिरौनी-सुचितागंज नगर पंचायत को 'मां ज्वाला देवी' के नाम से जाना जाएगा और भदरसा नगर पंचायत को 'भरत नगर' के नाम से जाना जाएगा।

दो स्थानों का नाम बदलने पर क्या बोले राज्य मंत्री?

अयोध्या के खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलने पर राज्य मंत्री मनोज पांडे ने बधाई दी है। राज्य मंत्री ने कहा- यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप इसे हमारे विशाल इतिहास और सनातन परंपराओं के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अयोध्या भगवान राम की नगरी है।
जिस स्थान पर भगवान राम को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर स्थित है, वहां मां जगदंबा के अवतार मां ज्वाला के नाम पर एक स्थल का नामकरण होना भारत में रहने वाले एक अरब सनातनियों के लिए गर्व और खुशी का क्षण है।

(खबर अपडेट हो रही है)

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Updated on:

10 Jul 2026 03:00 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या के दो स्थानों का नाम बदला; भगवान राम के भाई ‘भरत’ और ‘मां ज्वाला देवी’ के नाम से होगा नया पता

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