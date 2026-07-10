अयोध्या के दो स्थानों का नाम बदला; भगवान राम के भाई ‘भरत’ और ‘मां ज्वाला देवी’ के नाम से होगा नया पता

अयोध्या के खिरौनी-सुचितागंज नगर और भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलने पर राज्य मंत्री मनोज पांडे ने बधाई दी है। राज्य मंत्री ने कहा- यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप इसे हमारे विशाल इतिहास और सनातन परंपराओं के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अयोध्या भगवान राम की नगरी है।

जिस स्थान पर भगवान राम को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर स्थित है, वहां मां जगदंबा के अवतार मां ज्वाला के नाम पर एक स्थल का नामकरण होना भारत में रहने वाले एक अरब सनातनियों के लिए गर्व और खुशी का क्षण है।