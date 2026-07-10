राम मंदिर चढ़ावा विवाद: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भाजपा और RSS पर बड़ा हमला, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग

एएनआई से बात करते हुए राशिद अल्वी ने इस मामले को 'डकैती' बताया। उन्होंने सीधे तौर पर सत्तापक्ष को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार और RSS के नेताओं के बिना ये संभव नहीं हो सकता। इसमें सभी लोग शामिल हैं। अगर ईमानदारी के साथ जांच होती तो इसमें पता नहीं कितने बड़े लोगों के नाम आ जाते।