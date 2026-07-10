राम मंदिर चढ़ावा विवाद: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भाजपा और RSS पर बड़ा हमला, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र सरकार पर निशना साधा है। अल्वी ने आरोप लगाया है कि इस कथित गड़बड़ी में बड़े नेताओं की संलिप्तता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
एएनआई से बात करते हुए राशिद अल्वी ने इस मामले को 'डकैती' बताया। उन्होंने सीधे तौर पर सत्तापक्ष को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार और RSS के नेताओं के बिना ये संभव नहीं हो सकता। इसमें सभी लोग शामिल हैं। अगर ईमानदारी के साथ जांच होती तो इसमें पता नहीं कितने बड़े लोगों के नाम आ जाते।
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, जो सुबह-शाम भगवान राम का नाम लेते हैं, वहां(राम मंदिर) डकैती पड़ रही है तो खामोश हैं?... उत्तर प्रदेश की SIT, SIT नहीं है बल्कि नेताओं को बचाने के लिए एक समिति है। मैं बार-बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की देख-रेख में एक जांच समिति बननी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग