Ayodhya Ram Mandir: 500 साल का इंतजार खत्म, अयोध्या ने रचा नया इतिहास: योगी आदित्यनाथ

Ram Mandir latest updates: राम नाम की महिमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि सात समंदर पार भी इसका डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर एक बड़ा और भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई भारतीय अयोध्या का नाम लेता है, तो सुनने वाले के चेहरे पर एक अनोखी खुशी और चमक बिखर जाती है। यह इस बात का सबूत है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि आज विरासत और आधुनिक विकास का एक ऐसा अद्भुत संगम बन चुकी है, जिसकी कल्पना कभी असंभव लगती थी।