श्री राम मंदिर दान के पैसों से खरीदी कार, शेयर मार्केट में किया निवेश, जानें अनुकल्प और अविनाश ने क्या-क्या किए खुलासे

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पूछताछ में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि चढ़ावे से प्राप्त धनराशि का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया। इसके अलावा रकम को ब्याज पर भी दिया गया था, जिससे अतिरिक्त कमाई की जा सके। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और पुलिस वित्तीय लेन-देन के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।