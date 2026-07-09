अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री अनिल राजभर का पलटवार, बोले- सपा जांच को प्रभावित करना चाहती है

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मामले में सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लगातार एसआईटी जांच पर सवाल उठाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।