Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर चढ़ावा सिस्टम में कहां टूटी निगरानी की कड़ी? SIT रिपोर्ट में खुलीं परत-दर-परत खामियां

SIT के अनुसार, SOP में निर्धारित कई सुरक्षा उपाय या तो लागू नहीं किए गए या उनका पर्याप्त पालन नहीं कराया गया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन ना होने से दान प्रबंधन प्रणाली में बनाए गए जांच एवं संतुलन (Checks and Balances) का ढांचा कमजोर पड़ा। जांचकर्ताओं का निष्कर्ष है कि सहमति से तय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित ना कर पाने के कारण बैंक की भूमिका भी जांच में सामने आई व्यवस्थागत कमियों का एक महत्वपूर्ण कारण रही।