Ram Mandir Trust News: चंपत राय के इस्तीफे पर टूटा सस्पेंस, स्वामी गोविंद देव गिरि का बड़ा खुलासा

Ayodhya Ram Mandir Latest Updates: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने खुद सामने आकर इन तमाम चर्चाओं और अफवाहों पर पूर्णविराम लगा दिया है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में बदलाव की यह बयार किसी आंतरिक कलह का नतीजा नहीं, बल्कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।