चढ़ावा चोरी विवाद: अजय राय ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया तो जवाबदेही भी स्वीकार करें

अजय राय ने स्वतंत्र फोरेंसिक जांच, वित्तीय ऑडिट और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। अजय राय ने पत्र के माध्यम से कहा- मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और प्राण-प्रतिष्ठा को केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर भी सरकार को स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ ही उससे जुड़े वित्तीय मामलों की जवाबदेही भी स्वीकार की जानी चाहिए।