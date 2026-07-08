चंपत को गिरफ्तार करो… प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, कांग्रेस ने राम मंदिर दान विवाद पर बोला हमला

अयोध्या : राम मंदिर दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। कांग्रेस ने मांग की है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, कथित दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने और देश से माफी मांगने की मांग की है।