Ayodhya Ram Mandir: चंदा चोरी विवाद के बीच रामनगरी पहुंचे अनुपम खेर, शुरू की नई फिल्म की तैयारी, नाम रखा ‘श्री राम भूमि’

अनुपम खेर ने अपनी इस नई फिल्म के विषय के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि श्री राम भूमि फिल्म मुख्य रूप से राम मंदिर की स्थापना से जुड़े ऐतिहासिक संघर्षों पर आधारित होगी। इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर यह दिखाया जाएगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा करने के लिए कितने कष्टों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चंदा चोरी विवाद के शोरगुल के बीच अनुपम खेर की इस फिल्म की घोषणा ने राम भक्तों और उनके प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता भी जगा दी है।