3 बजे आया अमिताभ बच्चन का कॉल, अगले दिन खाते में पहुंचे ₹15 करोड़; अयोध्या डील का खुलासा

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ज़मीन खरीदने वाले पहले सेलिब्रिटी माने जाते हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले 'द सरयू' प्रोजेक्ट में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था। अमिताभ बच्चन के अतिरिक्त रणबीर कपूर ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। लेकिन अमिताभ बच्चन अयोध्या के रामनगरी में लगातार अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में एक कार्यक्रम में द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा के संस्थापक और CMD अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए उन्हें खुद फोन किया था।