राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विपक्ष का स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को बचाने का आरोप,न्यायिक जांच की मांग

एनसीपी (एसपी) नेता और विधायक रोहित पवार ने कहा, चंपत राय और अनिल मिश्रा से क्या होगा? लोगों का पैसा था, लाखों-करोड़ों का दान हुआ है। लेकिन, पहले दिन से ही काफी भ्रष्टाचार हुआ है। ये लोग ट्रस्ट की महत्वपूर्ण पदों पर थे। हमें नहीं लगता है कि एसआईटी या फिर सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।