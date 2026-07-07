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Ram Mandir donation scam: ‘रामद्रोहियों’ की बड़ी साजिश? आरोपी 6 महीने से यूपी के विपक्षी नेताओं के संपर्क में थे!

Ram Temple donation controversy: अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में आया नया मोड़! विपक्ष पर लगा साजिश का गंभीर आरोप, जांच एजेंसियों की पैनी नजर। क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ के पीछे है कोई बड़ी सियासी चाल?
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अयोध्या

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Manoj Vashisth

Jul 07, 2026

Boora Narsaiah Goud

Boora Narsaiah Goud

Boora Narsaiah Goud statement: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही देश-विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। लेकिन हाल ही में सामने आए राम मंदिर दान घोटाले (राम मंदिर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस) ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब इस पूरे मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ (Boora Narsaiah Goud) ने आरोप लगाया है कि इस महाघोटाले के तार उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं से जुड़े हो सकते हैं, जिसका मकसद राम मंदिर और हिंदुओं की आस्था को बदनाम करना है।

मामले की पृष्ठभूमि और जुड़ाव

गौरतलब है कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर फर्जी रसीदें काटने, क्यूआर कोड (QR Code) में हेरफेर करने और बैंक खातों से अवैध निकासी के कुछ मामले हाल के दिनों में सामने आए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ (STF) ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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Updated on:

07 Jul 2026 10:01 am

Published on:

07 Jul 2026 09:55 am

Hindi News / National News / Ram Mandir donation scam: ‘रामद्रोहियों’ की बड़ी साजिश? आरोपी 6 महीने से यूपी के विपक्षी नेताओं के संपर्क में थे!

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