12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, दरिंदगी के बाद बच्ची को तालाब में जिंदा फेंक दिया था

पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 6 लोगों की SIT बनाई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि मासूम 4 जुलाई को सहेली के लिए गिफ्ट लेने के लिए अपने घर से निकली थी। इसके बाद उसका शव तालाब में मिला। सिर पर चोट के निशान भी मिले थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपियों ने दरिंदगी को अंजाम देने के बाद उसे तालाब में जिंदा फेंक दिया था। फेफड़ो और पेट में पानी भरने की वजह से बच्ची डूबकर मर गई।