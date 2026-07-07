PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में होंगे कई बड़े समझौते

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को मिलकर विकसित करने पर बड़ा फैसला हो सकता है। यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के पास है, जहां से दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। इसकी खास बात यह है कि यह भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और बनने वाले ग्रेट निकोबार पोर्ट के भी काफी पास है। अगर यह परियोजना आगे बढ़ती है तो समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही आसान होगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी।