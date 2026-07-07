इंडोनेेशिया की ताकत बढ़ाएगी ब्रह्मोस, सुपरसोनिक रफ्तार देने के लिए लगा खास इंजन

PM Narendra Modi पीएम नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इसी के साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो गई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की अतिरिक्त यूनिट देगा। इस डिफेंस डील के साथ ही भारत ने दुनिया के सबसे कड़े और प्रतिस्पर्धी रक्षा बाजार में

अपनी अहमियत साबित कर दी है। विशेषज्ञों ने इस डील को देश की सैन्य क्षमता और कूटनीति के लिए मील का पत्थर बताया है। ब्रह्मोस की यह डील वैश्विक रक्षा बाजार में भारत को एक बड़े हथियार निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगी।