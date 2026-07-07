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केंद्र सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर लगी रोक हटा दी है। अदालत ने NEET री टेस्ट से जुड़ी चिंता खत्म होने का हवाला देते हुए कहा कि अब ब्लॉकिंग आदेश जारी रखने का कोई आधार नहीं बचा है।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 07, 2026

Cockroach Janata Party

कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने के आदेश (फोटो- एएनआई)

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश देकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि NEET री टेस्ट को लेकर सरकार की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही है। इसी आधार पर कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश रद्द करते हुए अकाउंट दोबारा चालू करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक संवाद को बिना पर्याप्त कारण लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

07 Jul 2026 01:09 pm

Published on:

07 Jul 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / केंद्र सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश

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