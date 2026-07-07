केंद्र सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश देकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि NEET री टेस्ट को लेकर सरकार की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही है। इसी आधार पर कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश रद्द करते हुए अकाउंट दोबारा चालू करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक संवाद को बिना पर्याप्त कारण लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता।