Snake Bite: मासूम बेटी रोते-रोते हाथ को दे रही थी झटका, पिता ने देखा तो पंजा पड़ा था काला, डॉक्टर बोले- करैत सांप ने डसा, हुई मौत

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज और सरगुजा जिले में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं में 2 वर्षीय और 9 वर्षीय बालिका की मौत (Snake bite to girl child) हो गई। पहली घटना में बलरामपुर जिले के तातापानी में 2 वर्षीय मासूम को घर के बाहर खेलते समय जहरीले सांप ने डस लिया था। घरवालों को इसका अंदाजा नहीं था। शाम को पिता घर लौटा तो वह हाथ को बार-बार झटका दे रही थी, पंजा काला पड़ा था। पिता जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसे करैत सांप ने डस लिया है। रेफर किए जाने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना में अंबिकापुर से सटे ग्राम डिगमा में 9 वर्षीय बालिका की सर्पदंश से मौत हो गई।