Aldermen appointment: लखनपुर में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर विवाद, BJP पदाधिकारी बोले- हमसे 3-3 नाम मंगाए, लेकिन लिस्ट देख उड़े होश

लखनपुर। लखनपुर नगर पंचायत में अब एल्डरमैन नियुक्ति (Aldermen appointment case) को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आमने-सामने नजर आ रहे हैं। सरकार के ढाई साल बीत जाने के बाद एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई, जिसे लेकर अब विरोध नजर आ रहा है। नगर पंचायत चुनाव के दौरान कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को पार्षद चुनाव नहीं लडऩे की शर्त पर एल्डरमैन की नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद अब एल्डरमैन नियुक्ति में नाम नहीं आने के बाद यह विरोध कार्यकर्ताओं के बीच देखा जा रहा है। वहीं भाजपा पदाधिकारी बोले- हमसे 6 माह पूर्व 3-3 नाम मंगाए गए थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो उनमें से किसी का नाम नहीं था।