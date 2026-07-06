Gold Fraud: सस्ता सोना दिलाने के नाम पर अंबिकापुर के सब्जी कारोबारी से 25 लाख की ठगी, तरह-तरह की गढ़ता था कहानी

अंबिकापुर। शहर के गुदरी बाजार में सब्जी व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी से सस्ता सोना दिलाने और बाद में पुलिस केस से नाम हटवाने का झांसा देकर करीब 25 लाख रुपए की ठगी (Gold fraud from vegetable seller) का मामला सामने आया है। फरवरी से दिसंबर 2024 तक अलग-अलग कहानी गढक़र आरोपी ने रुपए ठगे थे। सब्जी व्यवसायी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। बौरीपारा निवासी शंकर प्रसाद गुप्ता गुदरी बाजार में फुटकर सब्जी विक्रेता है। उसने कोतवाली पुलिस को बताया है कि चांदनी चौक बंगाली मैदान के पास रहने वाले विकास सोनी ने फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच सुनियोजित तरीके से उसे भरोसे में लेकर उनसे लगभग 25 लाख रुपए ठग लिए।