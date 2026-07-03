Private Schools Books: नि:शुल्क की जगह महंगी किताबें खरीदने का दबाव, 3 सदस्यीय टीम प्राइवेट स्कूलों की करेगी जांच

अंबिकापुर. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भाजपा नेता आलोक दुबे ने कलेक्टर को शिकायत की है। उन्होंने बताया कि सरगुजा में कई ऐसे प्राइवेट इंग्लिश मेडियम स्कूल (Private schools) संचालित हैं, जो शासन द्वारा सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए शासन द्वारा नि:शुल्क किताब देने की व्यवस्था है। लेकिन ऐसे स्कूल संचालक इन किताबों का दुरूपयोग कर रहे हैं। वे निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बना रहे हैं। स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजकर सेटिंग वाले दुकानों में किताबें खरीदने कहा जा रहा है ताकि स्कूल संचालकों को मोटा कमिशन मिल सके। मामले में कलेक्टर ने डीईओ को जांच कर 3 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है।