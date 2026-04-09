Expensive books in private schools: शहर के अधिकांश प्राइवेट स्कूल चला रहे महंगी किताबें, DEO की बैठक में हुई पुष्टि, दिए ये 5 निर्देश

अंबिकापुर। शहर के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें, कॉपियां (Expensive books in private schools) और यूनिफॉर्म तय दुकानों से खरीदने के दबाव के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को आयोजित बैठक में कई स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, जिसके बाद कड़े निर्देश जारी किए गए। बैठक में सामने आया कि कई बड़े निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों की सूची तय दुकानदारों को देकर अभिभावकों को वहीं से सामग्री खरीदने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य कर रहे हैं। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।