Aadhar-based attendance: सरकारी दफ्तरों में अब आधार-बेस्ड हाजिरी अनिवार्य, लेट आने वालों को कलेक्टर ने दी ये चेतावनी

अंबिकापुर। शासकीय दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब आधार-बेस्ड उपस्थिति सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के सभी विभागों (Aadhar-based attendance) को इससे जोड़ दिया गया है और अधिकारियों को अपने-अपने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर कर रहे हैं। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी यदि ऑफिस में लेट आता है तो इसका जवाब विभागाध्यक्ष को देना होगी। इसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो वेतन पर असर पड़ेगा।