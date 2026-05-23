Ambikapur Roads: महापौर बोलीं- सांसद-मंत्री की भी नहीं सुन रहे अधिकारी, कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, तब शुरु हुआ सडक़ों का डामरीकरण

Road construction start (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर से गुजरने वाली नेशनल हाइवे की हालत जर्जर (Ambikapur Roads) हो चुकी है। इसे लेकर जनता में भी लंबे समय से आक्रोश नजर आ रहा था। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने सडक़ पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 3 दिन पूर्व महापौर मजूषा भगत ने भी कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि सांसद से लेकर मंत्री तक बात नहीं सुन रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद शहर के महामाया चौक से स्कूल रोड होते हुए रामानुजगंज रोड तक शनिवार से सडक़ मरम्मत और डामरीकरण का काम शुरु कराया गया।
दरअसल, नगर निगम सीमा के भीतर नेशनल हाइवे की सडक़ें पूरी तरह उखड़ चुकी थीं। खासकर स्कूल रोड में बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे (Road accident) हो रहे थे। सडक़ की खराब स्थिति को लेकर नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की लगातार किरकिरी हो रही थी।
महापौर मंजूषा भगत ने 3 दिन पूर्व नाराजगी जताते हुए कहा था कि अधिकारी मंत्री और सांसद की भी नहीं सुन रहे हैं, अब उन्हें उग्र रूप दिखाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने भी शुक्रवार को सडक़ की दुर्दशा के विरोध (Congressmen protest) में महामाया चौक पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया था। कांग्रस ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी।
नेशनल हाइवे (National Highway) के अधिकारियों के अनुसार सोनपुर से रामानुजगंज नाका तक पहले डामरीकरण और पैच रिपेयरिंग का कार्य कराया गया था। करीब 70 लाख रुपए का बिल भुगतान के लिए भेजा गया, लेकिन भुगतान नहीं होने से ठेकेदार ने आगे का काम रोक दिया था। बताया जा रहा है कि मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद चिंतामणि महाराज की पहल के बाद अधिकारियों और ठेकेदार के बीच सहमति बनी। भुगतान का आश्वासन मिलने पर अब दोबारा काम शुरु कर दिया गया है।
इधर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने सडक़ मरम्मत (Road repairing) कार्य शुरू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी को लेकर कांग्रेस सडक़ पर उतरी थी। साथ ही शहर में सफाई और बिजली व्यवस्था सुधारने की भी मांग की।
शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाइवे-43 की जर्जर हालत को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। महामाया चौक से गुरुनानक चौक तक सडक़ (Ambikapur roads condition) की स्थिति बेहद खराब थी। इसके अलावा बाबूपारा, विशुनपुर, नमनाकला, नवापारा, बौरीपारा और दर्रीपारा सहित कई वार्डों की अंदरूनी सडक़ें भी खस्ताहाल हैं।
इन सडक़ों की भी मरम्मत की आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सडक़ निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम शुरु नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग