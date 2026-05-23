Ambikapur Roads: महापौर बोलीं- सांसद-मंत्री की भी नहीं सुन रहे अधिकारी, कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, तब शुरु हुआ सडक़ों का डामरीकरण

अंबिकापुर। शहर से गुजरने वाली नेशनल हाइवे की हालत जर्जर (Ambikapur Roads) हो चुकी है। इसे लेकर जनता में भी लंबे समय से आक्रोश नजर आ रहा था। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने सडक़ पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 3 दिन पूर्व महापौर मजूषा भगत ने भी कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि सांसद से लेकर मंत्री तक बात नहीं सुन रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद शहर के महामाया चौक से स्कूल रोड होते हुए रामानुजगंज रोड तक शनिवार से सडक़ मरम्मत और डामरीकरण का काम शुरु कराया गया।