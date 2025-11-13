Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Ambikapur road: Video: वाह रे निगम के ठेकेदार! ऐसी सडक़ बनाई कि दूसरे दिन ही उखड़ गई, लोग कह रहे- कमीशनखोरी वाला रोड है

Ambikapur road: नगर निगम अंतर्गत बनने वाली 22 करोड़ रुपए के सडक़ निर्माण योजना में भारी भ्रष्टाचार, उखड़ी सडक़ को लेकर लोगों में आक्रोश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 13, 2025

Ambikapur road

Ambikapur news road (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. नगर निगम द्वारा जनता को राहत देने जर्जर सडक़ों का निर्माण तो शुरु किया गया, लेकिन क्वालिटी इतनी घटिया है कि निर्माण के दूसरे ही दिन सडक़ उखडऩी (Ambikapur road) शुरू हो गई है। ठेकेदार के इस स्तरहीन काम को देख स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भाजपा कार्यालय के पास से सतीपारा होते हुए कैलाश मोड़ तक 800 मीटर सडक़ का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त मार्ग की क्वालिटी एकदम निम्र स्तर की है। ठेकेदार द्वारा कराए गए रहे इस सडक़ निर्माण का स्थानीय लोग इसका विरोध शुरु कर दिया है। लोगों का कहना है कि कमीशनखोरी के कारण सडक़ घटिया बनाई जा रही है।

अंबिकापुर नगर निगम के लोग जर्जर सडक़ के कारण काफी परेशान थे। बारिश के सीजन में लोग कीचड़ से तो बाद में जर्जर सडक़ पर उड़ रही धूल से परेशान थे। इस परेशानी का सामना पिछली निगम सरकार (Ambikapur road) के समय से लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों ने अच्छी सडक़ व नाली की उम्मीद में निगम में सत्ता परिवर्तन तक कर दिया।

इसके बावजूद लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही थी। निगम सरकार को इसके लिए काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। शहर की जर्जर सडक़ों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 22 करोड़ की राशि निगम को मिली है। उक्त राशि से विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में जर्जर सडक़ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

प्राथमिकता के आधार पर निगम (Ambikapur road) द्वारा पहले चरण में भाजपा कार्यालय के समीप से गुजरने वाली सतीपारा से कैलाश मोड़ तक की सडक़ का निर्माण कराया जा रहा है। 57 लाख रुपए से 800 मीटर की सडक़ बनाई जा रही है।

उक्त सडक़ की क्वालिटी इतनी घटिया (Ambikapur road) है कि निर्माण के दूसरे दिन ही उखडऩी शुरू हो गई है। सडक़ पर डामर का उपयोग न के बराबर है। यही वजह है कि हाथ से खुरचने पर भी आसानी से यह उधड़ रही है। घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

Ambikapur road: कमीशनखोरी का आरोप

नेहरू वार्ड के पूर्व पार्षद बबन सोनी ने घटिया सडक़ निर्माण को लेकर निगम सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि घटिया निर्माण (Ambikapur road) का मुख्य कारण कमीशनखारी है। निगम के अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक द्वारा सडक़ निर्माण में कमीशन लिया जाता है। उन्होंने ठेकेदार व इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

उखाडक़र बनानी पड़ेगी सडक़

नगर निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह का कहना है कि स्थानीय लोगों के माध्यम से घटिया सडक़ की जानकारी मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो वास्तव में घटिया सडक़ (Ambikapur road) का निर्माण कराया गया है। सडक़ गुणवत्तापूर्ण ही बनेगी। ठेकेदार को उखाडक़र बनाना होगा। इंजीनियर को भी गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देशित किया गया है।

