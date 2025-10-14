Ambikapur roads: शहर की जर्जर सडक़ों का निर्माण कार्य शुरु, महापौर ने किया भूमिपूजन, बोलीं- जनता को मिलेगी राहत

अंबिकापुर। स्व. रविशंकर त्रिपाठी चौक रिंग रोड में मंगलवार को नगर निगम जोन क्रमांक-3 में 3 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन (Ambikapur roads) किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में महापौर मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, पूर्व सभापति ललन प्रताप सिंह व पूर्व सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 3 करोड़ के डामरीकरण, सीसी रोड, नाली निर्माण तथा पेवर ब्लॉक सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया।