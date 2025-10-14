Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ambikapur roads: शहर की जर्जर सडक़ों का निर्माण कार्य शुरु, महापौर ने किया भूमिपूजन, बोलीं- जनता को मिलेगी राहत

Ambikapur roads: शहर के जोन क्रमांक 3 के 10 वार्ड में 3 करोड़ की लागत से होंगे सडक़ व नाली के निर्माण कार्य, महापौर ने कहा- जिस उम्मीद से जनता ने हमें चुना है, उसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 14, 2025

Ambikapur roads

Mayor and Nigam president bhumipujan of roads (Photo-Patrika)

अंबिकापुर। स्व. रविशंकर त्रिपाठी चौक रिंग रोड में मंगलवार को नगर निगम जोन क्रमांक-3 में 3 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन (Ambikapur roads) किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में महापौर मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, पूर्व सभापति ललन प्रताप सिंह व पूर्व सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 3 करोड़ के डामरीकरण, सीसी रोड, नाली निर्माण तथा पेवर ब्लॉक सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया।

अंबिकापुर शहर की जनता को संबोधित करते हुए महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि लंबी बरसात के बाद अब जाकर निर्माण कार्यों को प्रारंभ (Ambikapur roads) करने का समय हमें मिला है, अब सडक़ों का निर्माण शुरू होने से आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक-3, जिसमें 10 वार्ड शामिल हैं, इनमें निर्माण कार्य का आज भूमिपूजन हुआ है।

ऐसे ही आने वाले दिनों में सभी 5 जोन में निर्माण कार्य (Ambikapur roads) प्रारंभ होंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 15 करोड़ के कामों के साथ 11.59 करोड़ के महामाया कॉरिडोर के कामों का भी भूमिपूजन कर कार्य प्रारंभ किया जाना है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने नगर निगम में भाजपा की सरकार बनाई है, उसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, अरुणा सिंह, अंबिकेश केशरी, करता राम गुप्ता, अभिमन्यु गुप्ता, संतोष दास, अनिल जायसवाल, अभिषेक शर्मा, कैलाश मिश्रा, विवेक दुबे, अनिल तिवारी, रमेश जायसवाल, रविन्द्र गुप्त भारती, जितेंद्र सोनी, विशाल गोस्वामी, श्वेता गुप्ता, ममता तिवारी, प्रियंका गुप्ता, सुशांत घोष,

अनीता रविन्द्र गुप्त भारती, शशिकांत जायसवाल, रविकांत उरांव, छोटू पांडे, शैलेश सिंह, छोटू मेराज, डॉ. शिवमंगल सिंह, निरंजन राय, राहुल त्रिपाठी, प्रियंका चौबे, दीपक गर्ग, संजीव वर्मा, उमेश अग्रवाल, संजीव सेठ, चंदन शुक्ला, महेंद्र विश्वकर्मा तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

Ambikapur roads: निर्माण कार्यों का सिलसिला चलता रहेगा

नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आज से शुरू हुआ निर्माण कार्यों का सिलसिला लगातार चलने वाला है। विष्णु देव साय सरकार का संकल्प हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, जरूर पूरा होगा क्योंकि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी (Ambikapur roads) नहीं है। कार्यक्रम को पूर्व सभापति ललन प्रताप सिंह, पूर्व सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा, पार्षद आलोक दुबे तथा पार्षद मनोज गुप्ता ने भी संबोधित किया।

कांग्रेसी मचाते रहे हल्ला, अब आकर देखना चाहिए काम

भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि बरसात के समय कांग्रेस के लोग बहुत हल्ला करते रहे कि नगर निगम में काम नहीं हो रहा, अब काम शुरू हो रहा है तो उन्हें भी आकर (Ambikapur roads) देखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह तथा आभार प्रदर्शन निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने किया।

ये भी पढ़ें

Female prisoner arrested: सेंट्रल जेल में बंद महिला अस्पताल से हो गई थी फरार, साढ़े 4 माह बाद पति के साथ गिरफ्तार, घर पर चला था बुलडोजर
अंबिकापुर
Female prisoner arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 07:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur roads: शहर की जर्जर सडक़ों का निर्माण कार्य शुरु, महापौर ने किया भूमिपूजन, बोलीं- जनता को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Female prisoner arrested: सेंट्रल जेल में बंद महिला अस्पताल से हो गई थी फरार, साढ़े 4 माह बाद पति के साथ गिरफ्तार, घर पर चला था बुलडोजर

Female prisoner arrested
अंबिकापुर

Elephants killed youth: Video: भोपाल के युवक को अंबिकापुर के समीप हाथियों ने कुचलकर मार डाला, 25-30 हाथी रात से मचा रहे उत्पात

Elephants killed youth
अंबिकापुर

Digital education: सरगुजा के 147 स्कूल में कागजों में ही सीमित रह गई है डिजिटल शिक्षा, सिर्फ स्मार्ट क्लास रूम बने शो-पीस

Digital education
अंबिकापुर

Elephants reached near city: शहर के नजदीक पहुंचा 25-30 हाथियों का दल, 2 घर तोड़े, घरों से बाहर सडक़ पर निकले लोग

Elephants reached near city
अंबिकापुर

Waterfall incident: Video: मैनपाट के टाइगर प्वाइंट वाटरफॉल में फिसलकर गिरा युवक, चट्टानों से टकराकर हुई मौत

Waterfall incident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.