Female prisoner arrested: सेंट्रल जेल में बंद महिला अस्पताल से हो गई थी फरार, साढ़े 4 माह बाद पति के साथ गिरफ्तार, घर पर चला था बुलडोजर

अंबिकापुर। महिला जेल प्रहरी को चकमा देकर 30 मई की रात सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन महिला बंदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार (Female prisoner arrested) हो गई थी। पुलिस उसकी खोजबीन में लगी थी। इसी बीच पुलिस ने उसे व उसके पति को बलरामपुर जिले के चांदो से साढ़े 4 माह बाद गिरफ्तार किया है। महिला व उसके पति पर एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज हैं। पति को पहले से ही पुलिस तलाश कर रही थी, जबकि पत्नी जेल में बंद थी। इधर फरार दंपती द्वारा अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।