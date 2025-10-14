Digital education: सरगुजा के 147 स्कूल में कागजों में ही सीमित रह गई है डिजिटल शिक्षा, सिर्फ स्मार्ट क्लास रूम बने शो-पीस

अशोक विश्वकर्मा

अंबिकापुर. शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सरगुजा जिले के 147 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम (Digital education) की व्यवस्था की थी। उद्देश्य था कि बच्चे पारंपरिक पढ़ाई से आगे बढक़र तकनीक के माध्यम से बेहतर समझ विकसित कर सकें। लेकिन आज ये स्मार्ट क्लास रूम शो-पीस बनकर रह गए हैं। सरगुजा में यह महत्वाकांक्षी योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है।