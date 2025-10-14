Elephants reached near city: शहर के नजदीक पहुंचा 25-30 हाथियों का दल, 2 घर तोड़े, घरों से बाहर सडक़ पर निकले लोग

अंबिकापुर। सोमवार की रात 25-30 की संख्या में हाथी शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार व बधियाचुआं में पहुंच गए। हाथियों के रिहायशी इलाके (Elephants reached near city) में आने से लोग दहशत में आ गए। वे अपने-अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाकों से हाथियों को जंगल की ओर ले जाने के प्रयास में जुटा रहा। हाथियों ने ग्राम अमेराडुगु में 2 ग्रामीणों के घरों को जहां तोड़ डाला, वहीं धान समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया।