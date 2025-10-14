Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Elephants reached near city: शहर के नजदीक पहुंचा 25-30 हाथियों का दल, 2 घर तोड़े, घरों से बाहर सडक़ पर निकले लोग

Elephants reached near city: वन विभाग की टीम हाथियों की कर रहा है निगरानी, रात में शहर से लगे गांव में दहशत में रहे लोग, फिलहाल लालमाटी में डटा हुआ है हाथियों का दल

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 14, 2025

Elephants reached near city

People out to house (Photo- Patrika_

अंबिकापुर। सोमवार की रात 25-30 की संख्या में हाथी शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार व बधियाचुआं में पहुंच गए। हाथियों के रिहायशी इलाके (Elephants reached near city) में आने से लोग दहशत में आ गए। वे अपने-अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाकों से हाथियों को जंगल की ओर ले जाने के प्रयास में जुटा रहा। हाथियों ने ग्राम अमेराडुगु में 2 ग्रामीणों के घरों को जहां तोड़ डाला, वहीं धान समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया।

शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार के अमेराडुगु गांव (Elephants reached near city) में सोमवार की रात 9 बजे 25-30 हाथियों का दल घुस आया। यह देख ग्रामीण दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल गए। वहीं वन अमला भी हाथियों को गांव से दूर खदेडऩे में लगा रहा।

ग्रामीणों का कहना था कि जितनी संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं, इस हिसाब से वन कर्मचारियों की संख्या काफी कम हैं। इसी बीच हाथियों ने श्रीराम तिग्गा पिता नान साय समेत एक अन्य का घर तोड़ (Elephants reached near city) डाला। वहीं हाथियों ने खेत में लगी फसलों को भी रौंदा।

Elephants reached near city: लालमाटी में जमाए हुए हैं डेरा

हाथियों का दल खैरबार व अमेराडुगु से निकलकर निगम क्षेत्र (Elephants reached near city) के महामाया पहाड़ व बधियाचुआं गांव में पहुंचा गया। इस दौरान भी लोग घरों छोड़ सडक़ पर निकल गए। रात तक लोग घरों से बाहर ही रहे। इधर वन विभाग ने हाथियों को खदेड़ते हुए लालमाटी की तरफ भेजा। फिलहाल हाथी लालमाटी के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2025 01:31 pm

Published on:

14 Oct 2025 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Elephants reached near city: शहर के नजदीक पहुंचा 25-30 हाथियों का दल, 2 घर तोड़े, घरों से बाहर सडक़ पर निकले लोग

