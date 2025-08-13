World Elephant Day: कुमकी हाथियों को फूल-मालाओं से सजाकर की गई पूजा, परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन

अंबिकापुर। विश्व हाथी दिवस 2025 (World Elephant Day) के अवसर पर हाथी राहत एवं पुनर्वास केन्द्र रमकोला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते थीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक केआर बढ़ाई और मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वी. माथेश्वरन उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया।