Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

World Elephant Day: कुमकी हाथियों को फूल-मालाओं से सजाकर की गई पूजा, परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन

World Elephant Day: सूरजपुर जिले के रमकोला स्थित हाथी राहत केन्द्र में विश्व हाथी दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन, विधायक रहीं मौजूद

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 13, 2025

World Elephant Day
Kumki Elephants decoration and worshipped (Photo source- Forest department)

अंबिकापुर। विश्व हाथी दिवस 2025 (World Elephant Day) के अवसर पर हाथी राहत एवं पुनर्वास केन्द्र रमकोला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते थीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक केआर बढ़ाई और मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वी. माथेश्वरन उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में सभी कुमकी हाथियों (World Elephant Day) को फूल-मालाओं से सजाया गया और पूजा-अर्चना की गई। हाथियों को उनके पसंदीदा व्यंजन जैसे गन्ना, केला, पपीता, अनानास, नारियल, खिचड़ी, गुड़, मिठाई और उबला हुआ मीठा अनाज खिलाया गया। वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

ये भी पढ़ें

Live heart attack: चलती बाइक में युवक को आया हार्ट अटैक, गिरकर हुई मौत, CCTV में कैद हुई घटना, ऑटो में ले गए शव
अंबिकापुर
Live heart attack

विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य वनसंरक्षक संचालक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और हाथी विशेषज्ञ अमलेन्दु मिश्र ने हाथियों की बुद्धिमत्ता, उनके आवागमन के मार्ग, मानव-हाथी संघर्ष की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम (World Elephant Day) में एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के अधिकारी-कर्मचारी और मैदानी अमला भी मौजूद रहा।

World Elephant Day: हाथियों के संरक्षण हेतु जंगल बचाना अनिवार्य

विधायक शकुंतला पोर्ते ने कहा कि रमकोला क्षेत्र जल्द ही ऐतिहासिक पहचान बनाएगा क्योंकि तमोर पिंगला अभयारण्य को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।

इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हाथी गांवों में गणेश के रूप में पूजनीय हैं और उनके संरक्षण (World Elephant Day) के लिए जंगलों को बचाना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

Indian Army: देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि एक ही गांव के 17 युवा आर्मी में दे रहे सेवा, एक की राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी
Patrika Special News
Indian army

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / World Elephant Day: कुमकी हाथियों को फूल-मालाओं से सजाकर की गई पूजा, परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.