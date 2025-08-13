Indian Army: देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि एक ही गांव के 17 युवा आर्मी में दे रहे सेवा, एक की राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी

बरबसपुर. नागपुर सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के युवाओं में सुरक्षा सेवा (Indian Army) के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इन गांवों से निकले 21 युवा अलग-अलग सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 17 एक ही गांव के हैं। जबकि एक युवा की ड्यूटी राष्ट्रपति भवन में लगी है। युवाओं की इस उपलब्धि पर जहां परिवार व गांव के लोग गर्व कर रहे हैं, वहीं अन्य युवा भी इनकी तरह आर्मी में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।