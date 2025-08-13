Indian Army: देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि एक ही गांव के 17 युवा आर्मी में दे रहे सेवा, एक की राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी

बरबसपुर. नागपुर सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के युवाओं में सुरक्षा सेवा (Indian Army) के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इन गांवों से निकले 21 युवा अलग-अलग सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें 17 एक ही गांव के हैं। जबकि एक युवा की ड्यूटी राष्ट्रपति भवन में लगी है। युवाओं की इस उपलब्धि पर जहां परिवार व गांव के लोग गर्व कर रहे हैं, वहीं अन्य युवा भी इनकी तरह आर्मी में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
करीब एक दशक पहले एमसीबी जिले (पहले कोरिया) के बरबसपुर इलाके के युवा सुरक्षा सेवा में जाने को तैयार नहीं होते थे। हालांकि कुछ लोग पहले भी आर्मी (Indian Army) में सेवाएं दे चुके हैं।
लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र के युवा आर्मी, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसफ, सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बल में सेवाएं दे रहे हैं। इनका रूझान इस ओर बढ़ रहा है। फिलहाल 4 गांवों के 21 युवा विभिन्न आर्मी (Indian Army) में पदस्थ हैं। यह जिले के लिए गर्व की बात है।
फिलहाल आर्मी (Indian Army) में पदस्थ युवाओं में नौशाद अली पिता शौकत अली नागपुर, आशी राय पिता शिवकुमार राय नागपुर, संदीप कुमार पिता पन्नालाल सलका, अभिषेक पाल पिता बाजीलाल पाल हर्रा, तोमल साय पिता सकुल साय सेंधा, अश्वनी कुमार पिता फेकूलाल नागपुर, उमाकांत ठाकुर पिता स्व. बहादुर राम ठाकुर नागपुर शामिल हैं।
इसके अलावा सुजीत गुप्ता सेमरा, विष्णु प्रसाद यादव पिता लक्ष्मण प्रसाद यादव नागपुर, राम नारायण साहू पिता लक्ष्मी साहू नागपुर, अमरेश कुमार पिता सकुल साय सेंधा, राकेश जायसवाल नागपुर, राकेश ठाकुर सेंधा, योगेश जायसवाल नागपुर, दीपक यादव नागपुर, प्रीतम राय नागपुर, दिनेश कुमार रक्सेल नागपुर, राजकुमार राय नागपुर, प्रकाश जायसवाल नागपुर, अश्वनी मिश्रा नागपुर, अनीश मिश्रा और संजय नायडू नागपुर कार्यरत हैं।
नागपुर निवासी आईटीबीपी जवान (Indian Army) योगेश जायसवाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 2014 से सेवाएं दे रहे हैं। वे पंजाब विधानसभा में चुनाव ड्यूटी के बाद 2023 में विषम परिस्थितियों में 16वीं वाहिनी लेह लद्दाख में ड्यूटी की थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 39वीं वाहिनी में कार्यरत हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं।