पार्टनर के साथ पैसों को लेकर होती है लड़ाई तो जान लीजिए सॉल्यूशन, बरकरार रहेगा प्यार

बड़ी संख्या में ऐसे कपल्स हैं, जिनके बीच पैसों को लेकर बातचीत अक्सर तनावपूर्ण हो जाती है। इसमें कोई सरप्राइज करने जैसी बात भी नहीं है। हर किसी की पैसों को लेकर डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। और जब सामने वाले की थिंकिंग हमसे नहीं मिलती, तो हम अपसेट हो जाते हैं। इसके अलावा, हर व्यक्ति का पैसे से जुड़ा बिहेवियर उसकी परवरिश और बचपन के अनुभवों से प्रभावित होता है। अब इन मतभेदों को किस तरह संभाला जाए कि ये आपके रिश्ते के लिए घातक न बनें? आइए समझते हैं।