US Attack On Venezuela: अमेरिका ने छेड़ दी नई जंग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कर दिया इमरजेंसी का ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप

वेनेजुएला पर हमला (फोटो-IANS)
Venezuela-US tensions: वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जोरदार धमाके के आवाज सुनाई दे रहे हैं। इस पर पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दे दिया है। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि इस समय काराकास पर बमबारी की जा रही है। वेनेजुएला पर हमला हुआ है। मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को तुरंत बैठक बुलाने को कहा है। इधर, घटना के बाद वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है।
अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को अमेरिकी वायुसेना ने निशाना बनाया है।
धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। यातायात भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पहला धमाका रात करीब 1.50 बजे हुआ। अमेरिकी मीडिया समूह CNN ने कहा कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां तक हिलने लगीं। धमाकों बाद राजधानी के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई।
वहीं, धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें शहर की रोशनी के बीच रात के आसमान में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक काराकास में कम से कम 7 धमाके हुए हैं। कई फाइटर जेट्स भी उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। इसके बाद लोग घबारकर घरों से निकल आए।
स्थानीय रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि काराकास शहर के पश्चिम में स्थित वेनेजुएला के मुख्य सैन्य ठिकाने 'फोर्ट टिउना' और 'ला कार्लोटा' के ऊपर विमानों की उड़ान के साथ जोरदार धमाके हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही ओवल ऑफिस में पत्रकारों संग बातचीत में कहा था कि अमेरिका अब ड्रग्स माफिया के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को जमीनी स्तर तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका भेजे जाने वाले नशे के खेप पर लगाम लगाने के बाद अब हम जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके प्रशासन पर ड्रग कार्टेल चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई 2025 में वेनेजुएला के "कार्टेल ऑफ द सन्स" को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसमें मादुरो और अन्य उच्च अधिकारियों की संलिप्तता का दावा किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्टेल ट्रेन डे अरागुआ और मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल को समर्थन देता है, जो अमेरिका में फेंटेनाइल युक्त कोकेन की तस्करी करते हैं।
अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर कई युद्धपोत तैनात किए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया। इसके बाद मादुरो ने 4.5 मिलियन मिलिशिया सदस्यों को तैयार करने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैन्य तैनाती ड्रग तस्करी से ज्यादा शासन परिवर्तन की रणनीति हो सकती है।
