US Attack On Venezuela: अमेरिका ने छेड़ दी नई जंग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कर दिया इमरजेंसी का ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप

Venezuela-US tensions: वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जोरदार धमाके के आवाज सुनाई दे रहे हैं। इस पर पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दे दिया है। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि इस समय काराकास पर बमबारी की जा रही है। वेनेजुएला पर हमला हुआ है। मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को तुरंत बैठक बुलाने को कहा है। इधर, घटना के बाद वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है।