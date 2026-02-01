ईरान में जंग के डर से थर्राया भारतीय छात्र, अपने दूतावास से कर दी बड़ी अपील

छात्र ने वीडियो में कहा- हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन एम्बेसी हमारी यूनिवर्सिटी और ईरान मिनिस्ट्री से बात करके उन्हें पोस्टपोन कर दे ताकि हालात ठीक होने तक हम भी घर जा सकें। हमने अपनी यूनिवर्सिटी से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि ईरान मिनिस्ट्री का है।