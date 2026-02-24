नेपाल में छोटे-छोटे बच्चों से चुनाव प्रचार कराने पर बवाल, चेतावनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने लगाया प्रतिबंध

इसी तरह, चुनाव आयोग ने बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल होने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। हाल ही में एक बयान में कमीशन ने राजनीतिक दलों से कहा था कि रैलियों, घर-घर जाकर प्रचार करने, पब्लिसिटी इवेंट्स या किसी भी दूसरे तरह के इलेक्शन प्रमोशन में नाबालिगों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।