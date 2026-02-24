Canada Shooting: कनाडा में फिर चला गोलियों का दौर! फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Calgary Crime: कनाडा के कैलगरी शहर में एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहशत का माहौल है। शहर के दक्षिण-पूर्वी इलाके में स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान 'मालवा टायर्स' पर हुई हालिया फायरिंग (Canada Shooting) ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस घटना को लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट यह है कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह (Lawrence Bishnoi) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह दावा सोशल मीडिया के जरिए किया गया है, जिसके बाद से कनाडा से लेकर भारत तक हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई नाम के कथित गैंग सदस्यों ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम देने की बात कुबूल की है। पोस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 'मालवा टायर्स' 8616, 44 स्ट्रीट एसई, कैलगरी (Calgary News) पर जो गोलियां चली हैं, उसके पीछे लॉरेंस गैंग (Gang Violence) का ही हाथ है। इसी संदेश के साथ हरप्रीत बराड़ से जुड़ा एक पुराना फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसने आम जनता के बीच खौफ को और बढ़ा दिया है।