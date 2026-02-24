पाकिस्तानियों की वजह से लंदन में बंद होने जा रहा इंडियन रेस्तरां, मालिक ने पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

हरमन सिंह कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 16 सालों के बाद मैंने अगले महीने रंगरेज़ रेस्तरां को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और परिचालन लागत के साथ-साथ उन्हें ऑनलाइन धमकियों और बार-बार होने वाले हंगामों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि कुछ समूहों द्वारा इंटरनेट पर उन्हें निशाना बनाया गया और रेस्तरां परिसर में भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा साथ ही, उन्होंने स्थानीय पुलिस से सहयोग न मिलने की बात भी कही।