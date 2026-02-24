24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

पाकिस्तानियों की वजह से लंदन में बंद होने जा रहा इंडियन रेस्तरां, मालिक ने पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में 16 सालों से भारतीय स्वाद परोसने वाला मशहूर रेस्तरां अब बढ़ती लागत, ऑनलाइन उत्पीड़न और सुरक्षा चुनौतियों के कारण बंद होने जा रहा है।

Devika Chatraj

Feb 24, 2026

16 सालों बाद बंद होने जा रहा लंदन का इंडियन रेस्तरां (Rangrez Photos)

लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में पिछले 16 सालों से भारतीय व्यंजनों का स्वाद परोस रहा मशहूर रेस्तरां रंगरेज़ अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। रेस्तरां के मालिक हरमन सिंह कपूर ने भावुक मन से इस फैसले की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बढ़ती लागत, लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण अब इस कारोबार को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है।

16 साल बाद बंद होगा ‘रंगरेज़’

हरमन सिंह कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 16 सालों के बाद मैंने अगले महीने रंगरेज़ रेस्तरां को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और परिचालन लागत के साथ-साथ उन्हें ऑनलाइन धमकियों और बार-बार होने वाले हंगामों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि कुछ समूहों द्वारा इंटरनेट पर उन्हें निशाना बनाया गया और रेस्तरां परिसर में भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा साथ ही, उन्होंने स्थानीय पुलिस से सहयोग न मिलने की बात भी कही।

सुरक्षा और आर्थिक दबाव बने बड़ी वजह

कपूर ने बताया की इन परिस्थितियों में कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल हो गया था। लगातार तनाव और आर्थिक दबाव के कारण व्यवसाय को सुरक्षित और स्थिर रूप से चलाना संभव नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यही एक रास्ता बचा है।

गूगल रिव्यूज पर रंगरेज़ की रेटिंग

रंगरेज़ को गूगल रिव्यूज पर 3.9 स्टार की रेटिंग मिली है। अब तक 859 से अधिक लोगों ने इस रेस्तरां की समीक्षा की है। जहां कई ग्राहकों ने 4 और 5 स्टार देकर इसके स्वाद और मेहमाननवाजी की सराहना की है।

ग्राहकों का जताया आभार

अपने पोस्ट में उन्होंने उन ग्राहकों का विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने सालों तक उनका साथ दिया। उन्होंने लिखा कि उन सभी सच्चे कस्टमर्स का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।

24 Feb 2026 05:16 pm

