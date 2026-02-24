फ्रांस पहुंचते ही भारत के सबसे खास ‘दोस्त’ के खिलाफ जहर उगलने लगे राष्ट्रपति मैक्रों, जानें क्या कहा?

मैक्रॉन ने तर्क दिया कि रूस अपने स्ट्रेटेजिक मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा- क्रेमलिन ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा करने का वादा किया था, नवंबर 2022 में मोर्चा स्थिर होने के बाद से यूक्रेनी इलाके का सिर्फ 1 प्रतिशत ही लिया गया है। पिछले महीने, यूक्रेन ने फिर से जमीन हासिल कर ली।