El Mencho Encounter: गर्लफ्रेंड के एक इशारे पर हुआ मेक्सिको के खूंखार ड्रग लॉर्ड ‘एल मेंचो’ का अंत, कौन है ये हसीना

Most wanted : मेक्सिको के सबसे खतरनाक और वांटेड ड्रग लॉर्ड नेमेसियो ओसेगेरा सर्वंतेस उर्फ एल मेंचो (El Mencho) को सेना ने एक बड़े खुफिया एनकाउंटर में मार गिराया (El Mencho killed) है। जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG cartel) का यह सरगना हमेशा अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कड़े सुरक्षा घेरे में रहता था। अमेरिका ने भी उस पर 15 मिलियन डॉलर (तकरीबन 125 करोड़ रुपये) का इनाम रखा था। लेकिन इतनी तगड़ी सुरक्षा और हथियारों के जखीरे के बावजूद, उसकी एक गर्लफ्रेंड की छोटी सी टिप (खुफिया जानकारी) ने उसका सारा खेल खत्म कर दिया। इसी जानकारी के आधार पर मैक्सिकन सेना ने उसे जलिस्को राज्य के टपालपा में घेर कर (Mexican drug lord) ढेर कर दिया।