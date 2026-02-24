24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

El Mencho Encounter: गर्लफ्रेंड के एक इशारे पर हुआ मेक्सिको के खूंखार ड्रग लॉर्ड ‘एल मेंचो’ का अंत, कौन है ये हसीना

Arrest: मेक्सिको के खूंखार ड्रग माफिया 'एल मेंचो' को सेना ने एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया है। उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई एक खुफिया टिप ने उसकी प्राइवेट आर्मी के अभेद्य सुरक्षा घेरे को चकनाचूर कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 24, 2026

El Mencho Tapalpa

मेक्सिको में मारा गया खूंखार ड्रग लॉर्ड'एल मेंचो' और उसकी गर्लफ्रेंड टपालपा। (फोटो: AI)

Most wanted : मेक्सिको के सबसे खतरनाक और वांटेड ड्रग लॉर्ड नेमेसियो ओसेगेरा सर्वंतेस उर्फ एल मेंचो (El Mencho) को सेना ने एक बड़े खुफिया एनकाउंटर में मार गिराया (El Mencho killed) है। जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG cartel) का यह सरगना हमेशा अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कड़े सुरक्षा घेरे में रहता था। अमेरिका ने भी उस पर 15 मिलियन डॉलर (तकरीबन 125 करोड़ रुपये) का इनाम रखा था। लेकिन इतनी तगड़ी सुरक्षा और हथियारों के जखीरे के बावजूद, उसकी एक गर्लफ्रेंड की छोटी सी टिप (खुफिया जानकारी) ने उसका सारा खेल खत्म कर दिया। इसी जानकारी के आधार पर मैक्सिकन सेना ने उसे जलिस्को राज्य के टपालपा में घेर कर (Mexican drug lord) ढेर कर दिया।

सेना को उसके छिपे ठिकाने की पक्की सूचना​ मिल गई (Mexico military operation)

रक्षा मंत्री रिकार्डो त्रेविला के मुताबिक, शनिवार को 'एल मेंचो' की एक गर्लफ्रेंड टपालपा के एक खुफिया घर में उससे मिलने आई थी। मुलाकात के बाद वह तो वहां से चली गई, लेकिन सेना को उसके इस छिपे हुए ठिकाने की पक्की सूचना​ मिल गई। इसी सटीक टिप ने सेना का काम आसान कर दिया। नेशनल गार्ड की स्पेशल इमीडिएट रिएक्शन फोर्स ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए रविवार को इस इलाके की घेराबंदी कर दी और एक अचूक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया।

ड्रग माफिया के गुर्गों ने सेना के एक हेलिकॉप्टर पर भी हमला किया (Mexican drug lord)

यह ऑपरेशन कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। एल मेंचो की प्राइवेट आर्मी के पास रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक असॉल्ट वेपन्स थे। खुद को बचाने के लिए ड्रग माफिया के गुर्गों ने सेना के एक हेलिकॉप्टर पर भी हमला किया, जिसे बाद में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद एल मेंचो अपने कुछ खास गार्ड्स के साथ पास के ही जंगल की ओर भागा, लेकिन सेना ने उसे झाड़ियों में छिपा हुआ ढूंढ निकाला। इस भीषण गोलीबारी में एल मेंचो और उसके दो बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई।

मेक्सिको के कई राज्यों में भयंकर हिंसा भड़की (Tapalpa encounter)

इस सबसे बड़े एनकाउंटर के बाद मेक्सिको के कई राज्यों में भयंकर हिंसा भड़क उठी है। एल मेंचो के समर्थकों ने 15 से ज्यादा राज्यों में 85 जगहों पर सड़कों पर गाड़ियां जला दीं और भारी बवाल मचाया। इस पूरे सैन्य अभियान और उसके बाद हुई कार्टेल की जवाबी हिंसा में 25 जवानों और 34 संदिग्ध गैंगस्टर्स सहित कुल 62 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए जलिस्को में 2,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

police

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

24 Feb 2026 01:07 pm

Published on:

24 Feb 2026 01:05 pm

Hindi News / World / El Mencho Encounter: गर्लफ्रेंड के एक इशारे पर हुआ मेक्सिको के खूंखार ड्रग लॉर्ड ‘एल मेंचो’ का अंत, कौन है ये हसीना

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान का बड़ा सच आया सामने, फर्जी डिग्री वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का पर्दाफाश

विदेश

ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया

Donald TDonald Trumprump
विदेश

कुछ देर के लिए जेल से बाहर आए इमरान खान, ले जाया गया अस्पताल और फिर वापस भेजा गया जेल

Imran Khan
विदेश

ईरान पर हमले को लेकर आमने-सामने हुए ट्रंप और अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति बोले- जंग तो हम…

US Iran war possibility Trump army dispute, ट्रंप ईरान हमले की खबरों पर स्पष्टीकरण, US Iran military tension latest,
विदेश

घोड़े के बालों से जोड़ा टूटा जबड़ा, एनेस्थीसिया के बिना हुई सर्जरी

Horsehair
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.