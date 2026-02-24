24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान पर हमले को लेकर आमने-सामने हुए ट्रंप और अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति बोले- जंग तो हम…

US Iran war possibility Trump army dispute: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले को लेकर सेना से मतभेद की खबरों को खारिज किया है। अमेरिकी मीडिया ने जोखिमों की चेतावनी दी, जबकि क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ी है और कूटनीतिक वार्ता जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 24, 2026

US Iran war possibility Trump army dispute, ट्रंप ईरान हमले की खबरों पर स्पष्टीकरण, US Iran military tension latest,

राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना में पड़ी फूट (Photo-IANS)

US preparing military options Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर उनके और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही ये बातें 100 प्रतिशत झूठ हैं और अंतिम फैसला वही करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के युद्ध विरोधी होने की खबर गलत है। ट्रंप ने दावा किया कि यदि युद्ध हुआ तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा।

अमेरिकी मीडिया ने जताई थीं चिंताएं

बता दें कि अमेरिकी मीडिया की कई रिपोर्टों में संभावित हमले को लेकर गंभीर जोखिमों का उल्लेख किया गया था। द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सैन्य नेतृत्व ने व्हाइट हाउस को चेताया कि हथियारों की कमी और सहयोगी देशों के घटते समर्थन से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

वहीं द वॉल स्ट्रीट जनरल ने रिपोर्ट किया कि बड़े सैन्य अभियान से भारी हताहत और वायु रक्षा कमजोर होने का खतरा है। इसके अलावा एक्सियोस के मुताबिक, हमला अमेरिका को लंबे और महंगे युद्ध में उलझा सकता है।

रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर ने पहले कूटनीतिक रास्ता अपनाने की सलाह दी थी।

युद्ध से पीछे नहीं- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ समझौता करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो परिणाम ईरान और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट करते हुए लिखा- ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह सब गलत है और जानबूझकर गलत लिखा गया है। फैसला मुझे ही करना है। मैं समझौता करना पसंद करूंगा, लेकिन अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो उस देश और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि वे महान और अद्भुत हैं, और उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था।

जल्द हो सकती है अगली वार्ता

एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है और अगला दौर गुरुवार को होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

किसी भी समय हो सकता है युद्ध! अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान ने परमाणु ठिकानों को छिपाया, तस्वीरें आई सामने
विदेश
Middle East tensions, US military buildup, US fighter jets deployment, US air power increase Middle East,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 08:46 am

Hindi News / World / ईरान पर हमले को लेकर आमने-सामने हुए ट्रंप और अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति बोले- जंग तो हम…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

घोड़े के बालों से जोड़ा टूटा जबड़ा, एनेस्थीसिया के बिना हुई सर्जरी

Horsehair
विदेश

Helicopter Crash: सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पेरू में 15 लोगों की मौत

Helicopter crash in Peru
विदेश

बांग्लादेश की हकीकत आई सामने, मोहम्मद यूनुस ने हर दिन उड़ाईं संविधान की धज्जियां, बंग भवन को लूटने की हुई कोशिश

Bangladesh Yunus Government Truth
विदेश

न्यूयॉर्क में आपातकाल जैसी स्थिति; ब्लिजर्ड अलर्ट से मचा हाहाकार, जानिए क्या होती है ये चेतावनी?

New York Blizzard Alert
विदेश

Donald Trump का नया प्लान: अब एक देश नहीं, पूरी दुनिया पर लगेगा 15% Tariff

Trump,global tariff,Supreme Court ruling,reciprocal tariffs,emergency powers, Trump tariff,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.