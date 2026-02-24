ईरान पर हमले को लेकर आमने-सामने हुए ट्रंप और अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति बोले- जंग तो हम…

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट करते हुए लिखा- ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह सब गलत है और जानबूझकर गलत लिखा गया है। फैसला मुझे ही करना है। मैं समझौता करना पसंद करूंगा, लेकिन अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो उस देश और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि वे महान और अद्भुत हैं, और उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था।