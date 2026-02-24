24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Helicopter Crash: सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पेरू में 15 लोगों की मौत

Peru Helicopter Crash: पेरू में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 24, 2026

Helicopter crash in Peru

Helicopter crash in Peru

प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। अक्सर ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब पेरू (Peru) में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पेरू के अरेक्विपा (Arequipa) क्षेत्र में भारी बारिश से आई बाढ़ और कीचड़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। रविवार को चाला जिले के चाला विएजो क्षेत्र में पेरू की एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर रेडियो संपर्क खो बैठा। यह हेलीकॉप्टर इका क्षेत्र के पिस्को से उड़ान भरकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के लिए जा रहा था। सोमवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और एयरफोर्स का मलबा मिला।

15 लोगों की हुई मौत

पेरू में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 क्रू मेंबर्स और 11 यात्री शामिल थे। यात्रियों में महिलाएं और बच्चे भी थे। पेरू की एयरफोर्स ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी।

किस वजह से हुआ हादसा?

पेरू एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि हादसे की वजह क्या थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Feb 2026 06:39 am

Published on:

24 Feb 2026 06:34 am

Hindi News / World / Helicopter Crash: सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पेरू में 15 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश की हकीकत आई सामने, मोहम्मद यूनुस ने हर दिन उड़ाईं संविधान की धज्जियां, बंग भवन को लूटने की हुई कोशिश

Bangladesh Yunus Government Truth
विदेश

न्यूयॉर्क में आपातकाल जैसी स्थिति; ब्लिजर्ड अलर्ट से मचा हाहाकार, जानिए क्या होती है ये चेतावनी?

New York Blizzard Alert
विदेश

Donald Trump का नया प्लान: अब एक देश नहीं, पूरी दुनिया पर लगेगा 15% Tariff

Trump,global tariff,Supreme Court ruling,reciprocal tariffs,emergency powers, Trump tariff,
विदेश

Global Seismic Activity: 6.1 के झटकों से कांपा समंदर, अमेरिकी भूविज्ञान विभाग ने बताया क्यों आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप

Bering Sea earthquake
विदेश

Mexico Violence: 'एल मेन्चो' ढेर, कई राज्यों में भड़की आग! मैक्सिको में रह रहे 8000 भारतीयों पर क्या है खतरा?

Mexico drug cartel violence
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.